الجزائر تسجيل 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى91638 حالة وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم أنها سجلت أيضاً 9 حالات وفاة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2584 وفاة , فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 60028 حالة.