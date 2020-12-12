الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات «كورونا» خلال 24 ساعة

أحصت الولايات المتّحدة ، رقماً قياسيّاً جديداً من الإصابات ب فيروس كورونا المستجدّ ، بلغ نحو 235 ألف إصابة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز وقالت الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار، إنّ عدد الوفيات الجديدة جرّاء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنيّة نفسها (24 ساعة) بلغ نحو 2600ويُواصل عدد الأشخاص الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتّحدة الارتفاع. وهناك حاليًا أكثر من 108 آلاف شخص في المستشفيات، وهو أمر غير مسبوق بحسب أرقام "كوفيد تراكينغ بروجكت"

وكانت السلطات الصحّية تتوقّع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرّغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم والأمريكيّون الذين يواجهون موجة جديدة من الفيروس منذ أسابيع عدّة، يعلقون الآمال على التوزيع الوشيك للقاح في البلاد ووقّع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مرسومًا يمنح بلاده أولويّة في تسلّم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.