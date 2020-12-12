الولايات المتحدة تسجل 244,011 إصابة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 244,011 إصابة جديدة و 3,013 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 15,718,811 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 294,535 حالة وفاة.