فرنسا تسجل 17615 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية, 17615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات 2409062 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم، إلى تسجيل 289 وفاة بالفيروس, ليصل إجمالي الوفيات إلى 59361 حالة وفاة.