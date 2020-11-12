الولايات المتحدة تسجل 143,408 إصابات مؤكدة و 1,479 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143,408 إصابات مؤكدة و 1,479 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 10,314,254 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 241,069 وفاة.