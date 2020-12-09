الأردن تسجل 3088 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 250219 إصابة وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 202058 حالة بعد تسجيل 5000 حالة إضافية، كما سجلت 44 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 3206 حالات.