الأردن تسجل 3062 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 247131 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 197058 حالة بعد تسجيل 5025 حالة إضافية، كما سجلت 46 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 3162 حالة.