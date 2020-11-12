أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتواصل مع مركز "غاماليا" العلمي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، الذي طور لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، حول إدراجه في قائمة أمصال حالات الطوارئ وقالت المنظمة، في بيان لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إنها كانت على اتصال بمركز غاماليا الروسي "الذي أبدى اهتمامه بطرح استمارة لإدراج اللقاح في قائمة الأمصال المسموح استخدامها في حالات الطوارئ" وأضافت: "ننتظر بفارغ الصبر تلقي البيانات حول لقاحهم المرشح سبوتنيك V. في حال التوصل إلى استنتاج يؤكد أن المنتج المطروح للتقدير يستجيب للمعايير الضرورية لإدراجه في القائمة.