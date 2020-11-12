فقدان حاسة الشم لـ4 روائح قد تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا
آخر تحديث GMT21:50:13
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

فقدان حاسة الشم لـ4 روائح قد تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - فقدان حاسة الشم لـ4 روائح قد تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد
لندن - العرب اليوم

توصلت دراسة حديثة إلى أن فقدان حاسة الشم لـ4 روائح قد تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، نتعرف على هذه الروائح هنا، وبما أوصى الباحثون.أجرى الدراسة فريق بحثي منهم جانين ماكارونيديس وجيسيكا موك، وشملت 590 مشاركا عبر منصة على الإنترنت، وأجابوا على أسئلة حول فقدان الشم والتذوق والأعراض الأخرى المرتبطة بكوفيد-19، ونشرت في مجلة "بلوس ميديسن" (PLOS Medicine).
اعلانووجد الباحثون عامة أن الأشخاص الذين يلاحظون فقدانا في قدرتهم على شم روائح: الثوم، والبصل، والقهوة، والعطور يجب أن يعزلوا أنفسهم ويطلبوا الخضوع لفحص للكشف عن فيروس كورونا.وقال الباحثون إن دراستهم سعت إلى تحديد معدل "الانتشار المصلي" (seroprevalence) للأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد، لدى الأشخاص الذين أبلغوا عن فقدان حاد لحاسة الشم و/أو التذوق، وبتقييم ما إذا كان فقدان حاسة الشم أو فقدان حاسة التذوق مؤشرا على الإصابة بكوفيد-19.
ويعني وجود الأجسام المضاد لفيروس كورونا أن الشخص مصاب بالمرض، وهذا الفحص مهم؛ لأن الشخص قد يصاب بالمرض دون أن تظهر عليه أعراض.
ووجد الباحثون أن 77.6% من إجمالي 567 مشاركا يعانون من فقدان حاسة الشم و/أو فقدان التذوق كانت لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد، وكان 39.8% من هؤلاء لا يعانون من السعال ولا الحمى.
وكان تسجيل فحص إيجابي مصلي لفيروس كورونا المستجد أكثر احتمالية 3 مرات في المشاركين الذين يعانون من فقدان حاسة الشم مقارنة مع أولئك الذين فقدوا حاسة التذوق.
وتشير النتائج التي توصل إليها الباحثون إلى أن فقدان حاسة الشم هو أحد "أعراض مرض كوفيد-19 شديدة التحديد" (highly specific COVID-19 symptom )، وينبغي النظر إليه بشكل عام في توجيه عزل الحالة وفحصها وعلاجها.
وقال الباحثون "تشير النتائج، التي توصلنا إليها، إلى أن إحدى الرسائل الرئيسية للصحة العامة هي أن الأشخاص، الذين يلاحظون فقدانا في قدرتهم على شم الروائح المنزلية اليومية مثل الثوم والبصل والقهوة والعطور، يجب أن يعزلوا أنفسهم، ويطلبوا اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل".
و"فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل-بي سي آر" (Polymerase chain reaction-PCR). هو من أكثر الفحوصات المستخدمة حاليا لكورونا، وهو الفحص المعتمد بالدرجة الأولى من قبل منظمة الصحة العالمية.
يقيس هذا الفحص تفاعل "البوليميزال المتسلسل" في جسم الإنسان، وله تاريخ طويل في رصد عدة فيروسات، سواء كانت مرتبطة بالإنفلونزا أو متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب "إيدز" (AIDS)، أو الفيروسات المعوية، والفيروسات المرتبطة بالجهاز التنفسي، ومن بينها الفيروسات من فصيلة كورونا.
في هذا الفحص يتم أخذ عينات من لعاب الحلق، أو عينة من خراج الرئة، والخطوة الثانية تتمثل في تحديد ما إذا كانت العينة المستخرجة تحتوي على الشفرة الوراثية لـ"سارس كوفيد-2″ (الجينوم الوراثي للفيروس)، وقبل ذلك يتم عزل جميع المعلومات الوراثية في العينة، للحصول على مادة خالصة يتم خلطها بالفيروس التاجي المستجد نفسه.
وعبر عملية كيميائية يتم رصد ما إذا كان جينوم الفيروس موجودا في العينة المأخوذة أم لا، وفي حال اكتشافه يعني ذلك أن الشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.
لكن في حال لم يتم العثور على الشفرة الوراثية للفيروس، فإن ذلك لا يعني أن الإنسان غير مصاب، فمن الوارد جدا أن يكون الفيروس موجودا في الجسم، ولم يصل إلى العينة التي تم استخراجها

قد يهمك ايضا :

الصحة المصرية تسجيل 106 إصابات جديدة بـ كورونا و12 وفاة

إيران تعلن حالة الطوارئ الصحية في كل البلاد جراء حدة تفشي فيروس كورونا

صحة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

فقدان حاسة الشم لـ4 روائح قد تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا فقدان حاسة الشم لـ4 روائح قد تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا



أخبار ذات صلة

GMT 21:50 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

لبنان تسجّل 1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - لبنان تسجّل 1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 21:48 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجزائر تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
العرب اليوم - الجزائر تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

GMT 21:45 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الولايات المتحدة تسجل 143,408 إصابات مؤكدة و 1,479 حالة وفاة بفيروس كورونا
العرب اليوم - الولايات المتحدة تسجل 143,408 إصابات مؤكدة و 1,479 حالة وفاة بفيروس كورونا

GMT 21:43 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

تونس تسجل أكثر من 1580 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - تونس تسجل أكثر من 1580 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 21:41 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا للإصابات بفيروس كورونا
العرب اليوم - بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا للإصابات بفيروس كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تحرص اللبنانية على اختيار الفساتين التي تبرز قوامها الرشيق

طُرق تنسيق البنطال الجينز للمرأة بعد سن الخمسين

بيروت - العرب اليوم

تخطف شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، الأنظار دائما بإطلالاتها فتسحرنا بأناقتها على المسرح، أما في لوكاتها الكاجوال فتعتمد صيحات عصرية وشبابية، وكما تحرص على اختيار الفساتين التي تبرز قوامها الرشيق، كذلك تختار البنطال الجينز الذي يناسب قوامها وتنسّقه بطريقة تبرز فيه خصرها النحيف.وتتميّز قصة البنطال الجينز الفلير Flare بالوسع الشديد من بعد الركبتين وحتى الأسفل، وتتلاءم هذه القصة مع ذوات الخصر النحيف والأكتاف العريضة.وأطلت كرم مؤخراً بإطلالة كاملة بالجينز نسّقت فيها البنطال مع قميص باللون نفسه، تميّزت بالأكمام الطويلة وقصة الأكتاف الأوف شولدرز. وفي لوك آخر، نسّقت مع البنطال التوب الفوشيا بقماش الساتان وأكملت اللوك بحزام غوتشي. نسّقي على طريقة نجوى كرم البنطال الجينز مع الجاكيت الدنيم، فقد اختارت نجوى البنطال السكيني مع ا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:32 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز اتجاهات الألوان اللافتة لأزياء ربيع وصيف 2021 تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز اتجاهات الألوان اللافتة لأزياء ربيع وصيف 2021 تعرّفي عليها

GMT 02:29 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أجمل الوجهات السياحية للعرسان في مالطا
العرب اليوم - تعرف على أجمل الوجهات السياحية للعرسان في مالطا

GMT 02:52 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار لتزيين حفل الزفاف باستخدام أحجار اللؤلؤ تعرفي عليها
العرب اليوم - أفكار لتزيين حفل الزفاف باستخدام أحجار اللؤلؤ تعرفي عليها

GMT 09:43 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

جولة "صعبة" مِن مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
العرب اليوم - جولة "صعبة" مِن مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

GMT 02:59 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

باسم يوسف يعود إلى الشاشة من جديد ببرنامج بعيد عن السياسة والسخرية
العرب اليوم - باسم يوسف يعود إلى الشاشة من جديد ببرنامج بعيد عن السياسة والسخرية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 23:35 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

نبوءة الفلكي اللبناني "ميشال حايك" بشأن الانتخابات الأميركية تتحقق
العرب اليوم - نبوءة الفلكي اللبناني "ميشال حايك" بشأن الانتخابات الأميركية تتحقق

GMT 00:45 2020 الخميس ,29 تشرين الأول / أكتوبر

معادلة شهيرة للبحث عن حياة فضائية تلهم طريقة جديدة للتنبؤ بانتشار "كوفيد-19"
العرب اليوم - معادلة شهيرة للبحث عن حياة فضائية تلهم طريقة جديدة للتنبؤ بانتشار "كوفيد-19"

GMT 20:10 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

رينو تحول Megane الشهيرة لمركبة آية في الأناقة
العرب اليوم - رينو تحول Megane الشهيرة لمركبة آية في الأناقة

GMT 01:36 2020 الأربعاء ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

حقائق تُكشف للمرة الأولى عن العيش في محطة الفضاء الدولية
العرب اليوم - حقائق تُكشف للمرة الأولى عن العيش في محطة الفضاء الدولية

GMT 00:39 2020 الخميس ,29 تشرين الأول / أكتوبر

مسبار أميركي يجهز كبسولة بعينات كويكب بينو
العرب اليوم - مسبار أميركي يجهز كبسولة بعينات كويكب بينو

GMT 20:07 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

ثعبان يتسبب بإضاءة مصباح فحص محرك سيارة فورد موستانج
العرب اليوم - ثعبان يتسبب بإضاءة مصباح فحص محرك سيارة فورد موستانج

GMT 04:34 2020 الجمعة ,23 تشرين الأول / أكتوبر

"تويوتا" تُعلن عن "هايلكس" بمحرك ديزل 204 أحصنة
العرب اليوم - "تويوتا" تُعلن عن "هايلكس" بمحرك ديزل 204 أحصنة

GMT 02:10 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

روسيا تعتزم نشر مجموعة كبيرة من الأقمار الاصطناعية في مدارات الأرض
العرب اليوم - روسيا تعتزم نشر مجموعة كبيرة من الأقمار الاصطناعية في مدارات الأرض

GMT 20:04 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

السيارات السيدان والهاتشباك من المصطلحات التي تطلق على أنواع معينة
العرب اليوم - السيارات السيدان والهاتشباك من المصطلحات التي تطلق على أنواع معينة

GMT 16:44 2020 السبت ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

"المركزي" المغربي يُعلِن تراجُع متوسّط سعر الإقراض إلى 4.3%
العرب اليوم - "المركزي" المغربي يُعلِن تراجُع متوسّط سعر الإقراض إلى 4.3%

GMT 15:21 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

تسبق الآخرين بأشواط وأشواط وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين
العرب اليوم - تسبق الآخرين بأشواط وأشواط وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين

GMT 14:59 2020 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الطُرُق لحماية طلاء السيارة الخارجي من العوامل الجوية
العرب اليوم - أبرز الطُرُق لحماية طلاء السيارة الخارجي من العوامل الجوية

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 19:13 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

احتفلت بوجاتي الفرنسية المصنعة للسيارات بعيد تأسيسها مؤخرا
العرب اليوم - احتفلت بوجاتي الفرنسية المصنعة للسيارات بعيد تأسيسها مؤخرا

GMT 09:37 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر

توفير الإنترنت الفضائي العالي السرعة لأجزاء نائية من الأرض باستخدام أقمار صناعية
العرب اليوم - توفير الإنترنت الفضائي العالي السرعة لأجزاء نائية من الأرض باستخدام أقمار صناعية

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 01:27 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف عن توقّعات مُرعبة يشيب لها الرأس خلال أيام
العرب اليوم - خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف عن توقّعات مُرعبة يشيب لها الرأس خلال أيام

GMT 15:50 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

"تويوتا" تكشف عن نموذج "TRD" المُعدَّل عن سيارات كامري
العرب اليوم - "تويوتا" تكشف عن نموذج "TRD" المُعدَّل عن سيارات كامري

GMT 04:54 2017 السبت ,25 آذار/ مارس

عبير شمس الدين مغنية في مسلسل "جنان نسوان" الجديد
العرب اليوم - عبير شمس الدين مغنية في مسلسل "جنان نسوان" الجديد

GMT 10:46 2018 الأربعاء ,21 شباط / فبراير

الرقص والعيون من طرق إغراء الزوج قبل ممارسة العلاقة الحميمة
العرب اليوم - الرقص والعيون من طرق إغراء الزوج قبل ممارسة العلاقة الحميمة

GMT 16:33 2017 الأربعاء ,22 آذار/ مارس

ميسون أبو أسعد تقدّم نفسها إلى الجمهور في "قصر العشاق "
العرب اليوم - ميسون أبو أسعد تقدّم نفسها إلى الجمهور في "قصر العشاق "
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab