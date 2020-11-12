منظمة الصحة العالمية تحذر من عواقب احتكار لقاح كورونا

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن الحصول العادل في جميع أنحاء العالم على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هو في مصلحة كل بلد وأضاف تيدروس، في منتدى باريس للسلام اليوم الخميس، إن احتكار دول بعينها لقاح كورونا سيطيل من أمد الجائحة ولن يختصرها، محذرًا من أنه إذا لم تتمكن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاح، فإن الفيروس سيستمر في الانتشار وسيتأخر الانتعاش الاقتصادي على مستوى العالم.