الجزائر تسجل 135 إصابة و 3 حالات وفاة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر اليوم 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 111 مريضًا للشفاء.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغت 115.143 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 79.783 شخصًا، والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3034 حالة.