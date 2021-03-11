الجزائر تسجل 170 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر 170 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما سجلت تعافي 128 مريضاً.

وأشار بيان لوزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 114.851، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 79.556 شخصاً والعدد الإجمالي للوفيات 3028 وفاةً.