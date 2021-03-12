الجزائر تسجل 157 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت الجزائر اليوم 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل 116 مريضا للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية أن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 124008 شخصا، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 79732 والعدد الإجمالي للوفيات 3031 حالة.