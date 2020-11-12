أعلن الدكتور الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أن مسار 90% من حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" تكون شبيهة بأمراض الجهاز التنفسي، وبعضها حتى دون أعراض، و10% بالتهاب رئوي فيروسي وأضاف، أن مسار هذه النسبة الصغيرة (10%) قد يكون شديدا لدى الأشخاص الذين يحملون عوامل الخطر. لذلك يدعو جميع المصابين بحالات "كوفيد-19" الخفيفة، إلى عدم الخوف وعدم تناول أدوية مختلفة للعلاج وقال مؤكدا، "لا يوجد دواء جذري يمكنه وقف المرض، أو يمنع تطوره إلى الحالة الشديدة. كما لا توجد من حيث المبدأ، أدوية لعلاج التهابات الجهاز التنفسي الحادة".