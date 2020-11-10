قدم الدكتور عصام المغازي، استشارى الصدر، نصائح للحماية من أمراض الجهاز التنفسي مع بدء الخريف ودخول الشتاء، قائلا: إن التغذية السليمة هى أسلم حل للوقاية من تلك الأمراض، وأضاف المغازي أن التغذية السليمة عامل مهم لرفع مناعة الجسم، مثل تناول الخضروات والفاكهة وجميع المكونات الغذائية، مع تجنب الوجبات السريعة وتناول الحلويات.وتابع أن وجبة الإفطار تعتبر مهمة جدا ويجب الإلتزام بها، لافتا إلى أن النظافة الشخصية تعتبر عنصر مهم لتجنب الأمراض التنفسية، مثل قص الأظافر وغسل اليدين باستمرار بالطريقة الصحيحة ولمدة 20 ثانية، وأكد أن تغيير الفصول بالنسبة لمريض الصدر تكون بالنسبة له مرحلة حرجة،

منبها بأخذ العلاج الوقائي لهم فى تلك الفترة، حيث أن البخاخات تعتبر الأفضل فى علاج الصدر، وأشار إلى أنه فى حالة أن كان الجو عاصف يفضل على مريض الصدر عدم الخروج من المنزل، متابعا أنه فى تلك الفترة يجب أن يراعى إرتداء الملابس المناسبة.

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