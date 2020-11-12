رئيس الشركة المطورة للقاح فايزر يؤكد البيانات الأولية أظهرت استجابة مناعية ل3 أشهر

- رئيس الشركة المطورة للقاح كورونا: عقار فايزر يوفر استجابة مناعية قوية بعد الجرعة الثاني قال الرئيس التنفيذي لشركة بيوانتك المطورة للقاح «فايزر»، أوجور شاهين، إن اللقاح سيتم تناوله على جرعتين، معقبًا: «إبرتين في اليوم الأول واليوم الـ22 وأضاف، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، اليوم الخميس، أن اللقاح يوفر استجابة مناعية قوية جدًا بعد الجرعة الثانية؛ تبدأ بمنع الإصابة بعد 28 يومًا، متابعًا: «ليست لدينا بيانات طويلة المدى لمنع الإصابة، لكن التحليلات جارية».