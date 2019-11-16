فوائد جمالية وصحية للزبادي مع الاستعمال اليومي

الزبادي من الأطعمة المحببة للجميع وبالإضافة الى فوائده الغذائية فالزبادي يتمتع بخواص شفائية كثيرة سواء للمعدة والأمعاء، أو على البشرة إذا ما تم استعماله كدهان. واليك بعض الطرق للاستفادة من الزبادي لجمال ونضارة بشرتك ولتحسين صحتك

1-امزجي ملعقتين من الزبادي مع حفنة من الكركم وعصير نصف ليمونة. وزعي المزيج على وجهك ورقبتك، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ. هذه الوصفة تضفي اللمعان والنضارة على بشرتك.

2-امزجي الزبادي بالخوخ أو بالفراولة وبعض العسل واستمتعي بوجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية ويمكنك دهنها على البشرة الجافة او لعلاج حروق الشمس.

3-يمكنك اضافة الزبادي الى الحساء إذا ما كان مالحاً أكثر من اللازم ليقلل من الملوحة ويعطي النكهة الرائعة للحساء.

4-لاعداد وجبة خفيفة صحية قومي بتقشير وتقطيع حبتين من البطاطس ثم سلقهما مع قليل من الملح. ضعي ملعقة من الزبدة او زيت الزيتون في مقلاة صغيرة على النار ثم أضيفي القليل من الكمون والكركم. اخفقي كوب من الزبادي ثم قومي بإضافته الى الخليط على النار مع إضافة البطاطس المسلوقة. قلبي البطاطس في الخليط لبضعة دقائق واستمتعي بوجبة خفيفة ولذيذة.

5-الزبادي مرطب رائع للشعر، يدهن على الشعر ابتداء من الجذور ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل وهذا يرطب الشعر ويعطيه الكثافة أيضاً.

6-الزبادي قد يساعد في ازالة البقع السوداء من على البشرة ويمكنك عمل تلك الوصفة المقشرة لبشرتك: امزجي ملعقة من الجوز المطحون مع كوب من الزبادي للحصول على عجينة سميكة، وزعي العجينة على البشرة واتركيها لمدة دقيقتين ثم تغسل بالماء الدافئ وسيجعل الزبادي لون بشرتك موحداً.

7-الزبادي يحتوي على الزنك الذي يكافح الالتهاب، إذا ما كنت تعانين من حب الشباب او الطفح الجلدي امزجي بعض الزبادي مع الخيار المبشور ثم يوضع على البشرة ثم يغسل بالماء الدافئ وسيزيل الالتهاب.

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