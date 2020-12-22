إسبانيا تسجل 10654 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 260 حالة وفاة و 10654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 1,829,903 إصابات, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 49520 حالة وفاة.