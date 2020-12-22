ليبيا تسجل 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 16 حالة وفاة

سجلت ليبيا 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتماثل للشفاء 544 مصاباً ووفاة 16 مصاباً، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان إلى أنه بتلك الحصيلات يصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 95706 حالات، منها 28 ألفاً و245 نشطة، و 6676 متعافياً، في حين توفي 1385 شخصاً منذ بدء انتشار الجائحة في مارس الماضي.