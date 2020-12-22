الكويت تسجل حالة وفاة واحدة و298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148507 حالات، في حين سُجّلت حالة وفاة واحدة ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة 923 حالة. وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 214 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 144356 حالة.