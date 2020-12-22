المغرب تسجل 2646 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2646 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 420,648 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 30 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 7030 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 382,925 حالةً.