فوائد اللب السوري أو بذور عباد الشمس للبشرة والشعر

بذور عباد الشمس هي مصدر جيد جدا من المواد الغذائية الحيوية مثل البروتينات والألياف الغذائية، والدهون الصحية والفيتامينات (B1، B6، E، الخ)، والمعادن (الزنك والنحاس والبوتاسيوم، الخ)، وهلم جرا. فهذا الطعام المغذي يمكن أن يجعل صحتنا أفضل لأنه :

1-كونها تحتوى على نسبة عالية جدا من الألياف الغذائية غير قابلة للذوبان، فهي تدعم الهضم إلى حد كبير. وتساعد على علاج الإمساك.

2-تحتوى على العديد من المواد المضادة للاكسدة مثل فيتامين C ، فيتامين E والنحاس والسيلينيوم وغيرها وهذه المواد المضادة للاكسدة تساعد على منع الكوليسترول في الدم

3- تحارب السرطان فالخصائص المضادة للاكسدة في بذور عباد الشمس ممتازة لتقليل تلف الخلايا وأحيانا حتى وضع حد لهذا تماما. كما أنها تحتوي على عدد قليل من مركبات الطبيعية المضادة للسرطان، مثل فيتوسترولس، قشور، الخ، والتي تلعب دورا رئيسيا في توفير الحماية ضد سرطان الثدي وسرطان البروستات وسرطان القولون عن طريق تثبيط نمو الخلايا السرطانية فضلا عن تدميرها تماما لتجنب مزيد من النمو.

فوائد اللب السوري أو بذور عباد الشمس للبشرة

1- تعتبر بذور عباد الشمس الغنية بفيتامين E-علاج طبيعي فعال لشيخوخة المبكرة . لأنها توفر الحماية لبشرتنا من الأضرار الحرة الراديكالية أو أضرار الشمس وأضرار بيئية، وهو أمر ضروري لتجنب علامات الشيخوخة والحفاظ على حيوية البشرة سليمة.

2-النحاس في البذور يمكن أن تسهل إنتاج الميلانين في الجسم، وبالتالي تحمي بشرتنا من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية من الشمس والحفاظ على صحتها قدر الإمكان.

3- الأحماض الدهنية الأساسية (حمض اللينوليك وحمض البالمتيك وحمض الأوليك، وحامض دهني، وغيرها) في البذور لها خصائص مضادة للبكتيريا قوية.

4- كونها غنية بالعناصر الغذائية، يمكن أن يكون اللب السوري أو بذور عباد الشمس هو الغذاء السوبر لبشرتنا . لانه يوفر ما يكفي من الغذاء والرطوبة إلى الخلايا لنحافظ على البشرة ناعمة، نضرة وناعمة وصحية.

فوائد اللب السوري للشعر

1- تساعد بذور عباد الشمس تعزيز نمو الشعر لدينا بشكل كبير، وذلك بفضل نسبة الزنك وفيتامين E الموجوده فيها. كل من هذه المكونات قادرة على زيادة الدورة الدموية في جميع أنحاء فروة الرأس لدينا، وبالتالي تحفيز بصيلات إلى حد كبير.

2-يتم إثراء بذور مع فيتامين B6 أو البيريدوكسين، مما يزيد من امتصاص الزنك في الجسم وتزود أكثر بكثير الأكسجين إلى فروة الرأس لدينا. هذه تسبب تساقط الشعر أقل وتعطينا التخفيف من تساقط الشعر.

3-تحتوى على الأحماض الدهنية الأساسية، وخاصة ONEGA 6 ، وبذور اللب السوري ” عباد الشمس ” تعتبر مرطب طبيعي للشعر. فإنه يعيد الرطوبة المفقودة من جدائل الشعر، يمنعه من التحول الي الجفاف اويقلل التقصف ، وبالتالي تعزيز صحة الشعر.

في النهاية أود أن أنوه أن بذور عباد الشمس أو اللب السوري كما يطلق عليه في مصر هو مصدر غني جدا ومفيد للجسم ليس كما يقال عليه أنه يسبب العقم وهذا الكلام العاري تماما من الصحة فهو ذو مذاق لذيذ كذلك فوائده لا تقدر بثمن .

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