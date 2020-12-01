البرازيل تسجل 697 وفاة ونحو 51 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية تسجيل 697 وفاة و50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة. ومقارنة مع أمس الاثنين فقد سجلت وزارة الصحة 21138 إصابة و287 وفاة. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 173817 والإصابات إلى 6386787. وتشهد البلاد ثالث أسوأ تفش للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.