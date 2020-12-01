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ليبيا تسجل 608 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

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العرب اليوم - ليبيا تسجل 608 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

فيروس كورونا
طرابلس - العرب اليوم

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 13 حالة وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغ 93 ألفًا و417 حالة، وتعافى 54 ألفًا و209 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1196 حالة وفاة.

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ليبيا تسجل 608 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة ليبيا تسجل 608 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة



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