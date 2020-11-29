ليبيا تسجل 13 وفاة 1157 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1157 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 13 وفاة وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 82.430 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1166 حالة وفاة ، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 53.266 حالة .