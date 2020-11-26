ليبيا تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت ليبيا 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 671 حالة شفاء و15 حالة وفاة وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في ليبيا بلغت 80 ألفا و407 حالات بينها 27 ألفا و682 حالة نشطة، و51 ألفا و585 حالة شفاء، فيما توفي 1140 شخصا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.