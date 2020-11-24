ليبيا تسجل 707 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 707 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، إضافة إلى 712 حالة شفاء، و13 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة وقال المركز في بيان له اليوم إنه بذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 79180 حالة، فيما توفي 1110 أشخاص جراء الإصابة بالفيروس ، 50304 متعافين .