بوركينافاسو تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بوركينافاسو 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأوضحت الحكومة البوركينية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2886 حالة, منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي.