الإكوادور تستقبل أربعة ملايين جرعة من لقاح فايزر

تتلقى دولة الإكوادور أربعة ملايين جرعة من لقاح فايزر و بيو ان تك، وفقًا لبيان صادر عن مكتب الرئيس لينين مورينو، اليوم الخميس.ومن المتوقع أن تصل أول 50000 جرعة من اللقاح إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية الشهر المقبل، وستعطى الأولوية للعاملين الصحيين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعيشون في مرافق رعاية طويلة الأجل، وفقًا للبيان.في المرحلة الثانية من برنامج التطعيم ، تهدف الإكوادور إلى إعطاء اللقاح للشرطة والجيش ورجال الإطفاء والمعلمين.