الجزائر تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و3 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 82 مريضاً للشفاء.وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية، أن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 116750 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 91193، والعدد الإجمالي للوفيات 3077 حالة.