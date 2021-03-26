الجزائر تسجل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تماثل 95 مريضاً للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية اليوم، أن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 116657 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81111، والعدد الإجمالي للوفيات 3074 حالة.