الجزائر تسجل 105 إصابات جديدة لفيروس كورونا

سجلت الجزائر 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 116,543 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3071 وفاة.