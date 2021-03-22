الجزائر تسجل 98 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وأربع حالات وفاة، فيما تماثل 91 مريضاً للشفاء.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 116.255 إصابةً، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 80.887 شخصاً, والعدد الإجمالي للوفيات 3061 حالة وفاة.