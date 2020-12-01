123908 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصلت إلى 123908 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1430 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 115441 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر93 % وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 18 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 199 والمنومين في العناية المركزة 105 منومين .