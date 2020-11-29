123484 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بالسلطنة وصلت إلى 123484 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1418 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 114963 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر93 % وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 21 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 218 والمنومين في العناية المركزة 107 منومين.