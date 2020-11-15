120389 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السلطنة وصلت إلى 120.389 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1338 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 111.096 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 3 ر92 % وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 حالة ، فيما بلغ إجمالي المنومين في العناية المركزة 138 منوماً .