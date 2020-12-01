تسجيل 1289 إصابة بفيروس كورونا في الإمارات

سجلت الإمارات 1,289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 4 مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 170,149 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتوفين إلى 576 حالة.