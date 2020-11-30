168,860 إجمالي إصابات كورونا في الإمارات

سجلت الإمارات 1107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة مصابين به، خلال الساعات ال24 الماضية وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى أنه بهذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 168,860، وإجمالي عدد المتوفين بالفيروس 572 شخصاً.