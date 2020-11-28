لبنان تسجل 1696 حالة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

سجلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1696 حالة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 125637 حالةً وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أنّها سجلت 11 حالة وفاة ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 991 حالة وفاة, بينما بلغ عدد حالة الشفاء 74858 حالةً.