البرازيل تسجل 50434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس عن تسجيل 50434 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن 755 وفاة أخرى. وتشير بيانات الوزارة إلى أن مجمل إصابات كورونا بلغ ستة ملايين و487084 حالة منذ ظهور الوباء هناك، كما توضح البيانات كذلك أن عدد الوفيات الرسمي ارتفع إلى 175270 حالة.