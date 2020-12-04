كوريا الجنوبية تسجل 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 36,332. وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البلاد أضافت 7 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 536 حالة وفاة.

