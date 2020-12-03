تسجيل 3 وفيات و 540 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 540 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 3 وفيات وأفادت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 35.703 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 529 حالة وفاة .