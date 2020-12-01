كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) بما يشمل 420 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34,652 إصابة وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد لم تبلغ عن أي وفيات إضافية جراء كوفيد-19، ليبقى العدد الإجمالي عند 526 وفاة.