كوريا الجنوبية تسجل 438 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 438 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 3 وفيات وأفادت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 34.201 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 526 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 27.653 حالة .