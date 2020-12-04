ألمانيا تسجل 23449 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن عدد‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 23449 حالة ليصل الإجمالي في البلاد إلى مليون و130 ألفا و238 حالة. وسجلت ألمانيا 432 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18034.