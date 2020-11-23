رواندا تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت رواندا 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية وأوضحت السلطات الصحية الراوندية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 5665 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 47 حالةً.