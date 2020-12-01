لبنان تسجل 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 129414 إصابة وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 81584، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1033 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة.