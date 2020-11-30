لبنان تسجل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع عدد الإصابات إلى 127903 إصابات وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان, أنها سجلت 14 حالة وفاة بالفيروس, ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 1018 حالة وفاة, فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 80210.