لبنان تسجل 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت لبنان 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 154994 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 108737، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1259 حالةً بعد تسجيل 11 حالة وفاة.