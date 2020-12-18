ليبيا تسجل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وَفَيَات

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.وتماثل للشفاء 655 مصابًا، بينما توفي 9 آخرون، حسب بيان المركز»، اليوم . وأوضح المركز أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغ 93 ألفًا و772 حالة، منها 28 ألفًا و540 نشطةً، و63 ألفًا و886 متعافيًا، فيما توفي 1346 شخصًا منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا .